Smart Cam : LG dévoile une webcam pour les téléviseurs

LG annonce aujourd’hui Smart Cam (VC23GA), une webcam Full HD (1080p) qui se connecte aux téléviseurs. Elle comprend également deux micros et une fonction de multi-vues. Et pour un meilleur respect de la vie privée, il est possible de mettre un cache sur la caméra lorsque celle-ci n’est pas utilisée.

LG présente la Smart Cam comme un moyen de faire des vidéoconférences à la maison en utilisant l’application RemoteMeeting sur webOS, le service de vidéoconférence en ligne du constructeur. Côté fitness, elle est compatible avec Exercite, qui utilise la webcam pour analyser vos mouvements et vous donner un avis en direct, ainsi que Flexit, une plateforme de fitness qui propose un coaching individuel en matière de bien-être et d’exercice. Il existe également une application de danse K-pop appelée Home Dance by 1M, développée par LG en collaboration avec 1Million Dance Studio, qui propose des tutoriels de danse K-pop.

Le « problème » ici est que les applications sont propres à webOS et la plupart des personnes ne les utilisent pas. Pour la vidéoconférence, il faudrait plutôt une compatibilité avec Zoom ou une plateforme similaire. Le même discours est valable pour les autres types d’applications. LG va devoir réussir à convaincre ses clients que sa webcam est réellement intéressante au vu des usages.

La LG Smart Cam coûte 99 dollars (pas d’informations pour le prix en euros). Il faut un téléviseur sous webOS 22 ou webOS 23 pour en profiter.