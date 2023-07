UPDF : l’éditeur PDF à qui rien ne manque, y compris l’OCR

Si les éditeurs PDF ne sont pas rares, il est déjà beaucoup moins fréquent de trouver un éditeur PDF aussi complet qu’efficace. Edité par Superace Software, l’éditeur PDF UPDF est sans doute le plus complet du marché dans sa catégorie (ou pas loin). UPDF signifie Universal Productive Delightful Fast, et ce n’est pas pour rien tant le logiciel réunit toutes les fonctions qu’on est en droit d’attendre sur ce type de logiciel.

C’est pourquoi, si vous voulez vous faciliter la tâche, vous devriez essayer ce logiciel. En plus c’est la période idéale puisque UPDF est à 56% de reduction avec 3 mois supplémentaires. Toutes les fonctions sont gratuites et l’achat d’une licence peut convertir des fichiers pour une durée illimitée, avec 10 Go de stockage UPDF Cloud gratuit et sans aucun filigrane

UPDF fonctionne sur toutes les plateformes (macOS, Windows, Android, iOS et iPadOS) et cette universalité (Universal donc) s’étend aussi bien aux fichiers en entrée à numériser en PDF (.doc, .ppt, .html, .jpg, etc.) qu’aux fichiers en sortie (du PDF vers PowerPoint, Excel, Word, en images, HTML ou bien encore en PDF/A, et ce sans pertes). Modifier un PDF avec UPDF est un jeu d’enfants, une facilité d’usage qui n’est pas au détriment des nombreuses possibilités d’édition : redimensionner, souligner, annoter, choisir la taille ainsi que le style de la police de caractère, insérer un lien web, ajouter une photo ou une légende, pivoter une image, signer des PDF depuis l’iPhone ou l’iPad, ajouter des autocollants ou des tampons, c’est peu dire que les possibilités sont nombreuses (la liste n’est pas exhaustive).

Si vous avez un formulaire papier devant vos yeux et que vous souhaitez au format numérique, vous avez juste à le prendre en photo avec votre téléphone ou tablette et UPDF le transformera en un document PDF modifiable. Convertissez-le ensuite en un fichier Word, une feuille de calcul Excel, une image ou tout ce dont vous avez besoin.

La technologie OCR (reconnaissance optique de caractères) n’est bien sûr pas oubliée ici. La fonction OCR PDF avec UPDF est réellement un modèle du genre et ne commettra pas d’erreurs (à partir du moment où le texte d’origine reste lisible bien sûr). Quant à l’interface du logiciel, cette dernière est intuitive et dispose d’un zoom précis ainsi que d’un mode sombre ; toutes les fonctions disponibles sont accessibles en à peine quelques clics, ce qui ne sera pas du luxe vu leur nombre. Pour ne rien gâcher, l’aspect sécurité et confidentialité n’a pas été oubliée puisqu’il est même possible de sécuriser l’accès à un PDF par identification faciale ou mot de passe ! Quand on vous dit que rien n’a été oublié…

Une promo sur UPDF !

Bref, vous l’aurez compris, quels que soient vos besoins concernant l’édition, la production, l’import ou l’export de PDF, UPDF couvrira aisément tous les usages (et même sans doute un peu plus). Ce très bon outil logiciel, performant et réellement simple à utiliser. Obtenez 56% de reduction sur UPDF en ce moment, et il sera même possible de passer par ce lien pour convertir un PDF gratuitement (via la fonction OCR). Comment ça vous ne l’avez pas encore téléchargé ?

[Sponso]