Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juillet 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Deux fois 15 ans – Saison 2 (Back to 15)

Date : 5/07

Synopsis : Dans cette nouvelle saison, les avenirs de Joel et d’Anita s’entremêlent et ils vont devoir élaborer un nouveau plan pour que tout rentre dans l’ordre.

La Défense Lincoln – Saison 2 – Partie 1 (The Lincoln Lawyer)

Date : 6/07

Synopsis : Alors que son cabinet croule sous la demande et que les avocats sont débordés, Mickey a une liaison avec une femme qui devient sa cliente quand elle est accusée de meurtre.

L’Amour Fake (Deep Fake Love)

Date : 6/07

Synopsis : Dans cette téléréalité où la technologie deepfake brouille la frontière entre vérité et mensonge, cinq couples mettent leur confiance à l’épreuve pour empocher 100 000 €.

S.O.S ma maison va craquer ! (Hack My Home)

Date : 7/07

Synopsis : Une équipe de quatre magiciens du design invente des solutions ingénieuses pour optimiser l’espace et transformer les domiciles familiaux.

Fatal Seduction

Date : 7/07

Synopsis : Une professeure mariée succombe à la tentation d’une relation passionnée avec un homme plus jeune, ce qui aura des conséquences tragiques et perverses sur son entourage.

20 ans ou jamais (Nineteen to Twenty)

Date : 11/07

Synopsis : Sortant tout juste de l’adolescence, des jeunes entrent ensemble dans la vingtaine et vivent leurs premiers moments de liberté en tant qu’adultes.

Quaterback

Date : 12/07

Synopsis : Cette série documentaire qui retrace la saison 2022-23 de la NFL vous invite à entrer sur le terrain, puis dans l’intimité familiale de trois quarterbacks.

Sugar Rush : Mexico, top chrono ! (Sugar Rush : The Baking Point)

Date : 12/07

Synopsis : Dans cette série pleine d’adrénaline, six équipes d’artistes culinaires allient tradition et innovation pour créer des merveilles comestibles. Qui tirera son épingle du jeu ?

La Loi de la plus forte (Survival of the Thickest)

Date : 13/07

Synopsis : Après une amère rupture, la styliste passionnée Mavis Beaumont décide de repartir à zéro dans la vie et l’amour, mais pour y trouver un bonheur bien à elle cette fois.

Famille en flammes (Burn the House Down)

Date : 13/07

Synopsis : Voulant faire toute la lumière sur l’incendie qui a détruit sa famille 13 ans plus tôt, Anzu endosse le rôle de gouvernante auprès de la glaciale maîtresse de maison des Mitarai.

Devil’s Advocate

Date : 13/07

Synopsis : À Koweït City, une avocate de la défense défie l’opinion publique en acceptant un client qui fait polémique : un footballeur accusé d’avoir assassiné sa femme.

Séduction haute tension – Saison 5 (Too Hot to Handle)

Date : 14/07

Synopsis : Sous l’étroite surveillance de Lana, une nouvelle retraite torride mais platonique attend un groupe de célibataires attirés par un prix de 200 000 dollars.

Chef cinq étoiles (Five Star Chef)

Date : 14/07

Synopsis : Sept chefs professionnels s’affrontent pour imposer leur concept de haute gastronomie dans les cuisines du Palm Court, le restaurant historique du luxueux Langham Hotel de Londres.

La Belle de Jérusalem – Saison 2 (The Beauty Queen of Jerusalem)

Date : 14/07

Synopsis : L’agression de Rosa en 1929 affecte son couple et l’avenir de son frère. En 1939, Luna a le cœur brisé, mais reprend goût à l’amour avec une idylle interdite.

Country Queen

Date : 15/07

Synopsis : De retour dans son village natal après 10 ans passés à Nairobi, une organisatrice d’événements affronte son passé et une compagnie minière menaçant de détruire sa maison.

À l’ombre des magnolias – Saison 3 (Sweet Magnolias)

Date : 20/07

Synopsis : Après la bagarre chez Sullivan’s, les magnolias vivent de nouvelles difficultés alors que chagrins d’amour et drames familiaux mettent leur relation à très rude épreuve.

Sintonia – Saison 4

Date : 25/07

Synopsis : Un événement bouleversant sépare Nando, Rita et Doni. Leur amitié et leurs relations survivront-elles à cette épreuve ?

The Witcher – Saison 3 : Volume 2

Date : 27/07

Synopsis : Le destin les a réunis. Des forces malignes veulent les déchirer. Alors que la guerre couve sur le Continent, Geralt et Yennefer luttent pour assurer la sécurité de Ciri.

Captain Fall

Date : 28/07

Synopsis : Un capitaine de marine crédule et loufoque se retrouve à la tête d’un navire de croisière, où il devient le bouc émissaire idéal d’une opération de contrebande.

Deserter Pursuit – Saison 2 (D.P.)

Date : 28/07

Synopsis : Après la brutale tragédie qui a bouleversé leurs vies, Jun-ho et Ho-yeol repartent à la chasse aux déserteurs et se retrouvent confrontés à des dangers insoupçonnés.

Un conte parfait (A Perfect Story)

Date : 28/07

Synopsis : Margot, à la dérive, fuit son propre mariage. Ce qu’elle ignore, c’est que David et son merveilleux chaos peuvent l’aider à trouver sa voie.

Le Tailleur – Saison 2 (The Tailor)

Date : 28/07

Synopsis : Peyami a des soucis : son amitié avec Dimitri est mise à l’épreuve, Esvet passe plus de temps à la maison avec Mustafa, et une femme fait irruption dans sa vie.

Kohrra : Brumes hivernales (Kohrra)

Prochainement

Synopsis : Lorsqu’un Indien expatrié est retrouvé mort à quelques jours de son mariage, deux flics dont les vies sombrent dans le chaos sont chargés de l’affaire.

FILMS

Cash (Gold Brick)

Date : 6/07

Synopsis : Déterminé à remettre les compteurs à zéro et tirer profit de son travail ingrat, un ouvrier d’usine commence à revendre des parfums de luxe sous le nez de son employeur.

Gangsters par alliance (The Out-Laws)

Date : 7/07

Synopsis : Quand la banque que gère Owen se fait cambrioler quelques jours avant son mariage, toutes les preuves désignent des suspects incroyablement gênants : ses futurs beaux-parents ! Une comédie d’action avec Adam Devine, Nina Dobrev, Pierce Brosnan et Ellen Barkin.

Seasons

Date : 7/07

Synopsis : Après une série d’échecs sentimentaux, deux meilleurs amis décident de prendre des risques et de se remettre à chercher l’amour… qu’ils pourraient bien trouver en l’autre.

Mecanik et les Templiers (Mr. Car and the Knights Templar)

Date : 12/07

Synopsis : Ayant trouvé une ancienne croix de templier, un spécialiste de l’histoire de l’art doit faire équipe avec un improbable groupe d’aventuriers pour percer les secrets de la relique.

Bird Box Barcelona

Date : 14/07

Synopsis : Les producteurs du phénomène mondial « Bird Box » présentent « Bird Box Barcelona », qui vient enrichir l’univers ayant captivé le public en 2018. Après qu’une force mystérieuse a décimé la population mondiale, Sebastian doit tenter de survivre dans les rues désertes de Barcelone. Tandis qu’il forme une alliance de fortune avec d’autres survivants pour fuir la ville, une menace plus sombre encore se profile.

Les Tactiques de l’amour 2 (Love Tactics 2)

Date : 14/07

Synopsis : Asli clame haut et fort que le mariage est une supercherie. Mais lorsqu’elle voit que Kerem est d’accord, elle est prête à toutes les manipulations pour qu’il lui fasse sa demande.

La Course à la Gloire (The (Almost) Legends)

Date : 19/07

Synopsis : Dans une ville mexicaine pittoresque, les demi-frères Romeo et Preciado se retrouvent pour célébrer les passions de leur père défunt : les courses automobiles et la banda.

Ils ont cloné Tyrone (They Cloned Tyron)

Date : 21/07

Synopsis : Une étrange série d’événements plonge un trio improbable (John Boyega, Teyonah Parris et Jamie Foxx) au cœur d’un sinistre complot de quartier.

Paradise

Date : 27/07

Synopsis : Lorsqu’il découvre que sa femme a été contrainte de céder 40 ans de sa vie pour s’acquitter d’une dette, un homme cherche désespérément un moyen de les lui rendre.

Le Bonheur pour les débutants (Happiness for Beginners)

Date : 27/07

Synopsis : Helen n’a jamais aimé les risques. Récemment divorcée, elle participe à un cours de survie avec un groupe d’originaux dans l’espoir d’apprendre à vivre, et à aimer, à nouveau.

Today We’ll Talk About That Day

Date : 27/07

Synopsis : Les vies de Narendra et Ajeng se croisent pour la première fois alors que le passé et le présent se rejoignent dans ce prequel de « One Day We’ll Talk About Today ».

The Murderer

Date : Prochainement

Synopsis : Après une série de décès dans une petite ville de province, un détective obstiné tente de démasquer le coupable. Son principal suspect est un comte britannique expatrié.

DOCUMENTAIRES

Dans l’inconnu (Unknown)

Date : 1 épisode par semaine à partir du 3 Juillet

Synopsis : « Dans l’inconnu » est une série documentaire en quatre parties qui raconte des histoires d’aventure et d’exploration dans des territoires méconnus et époustouflants. Au rythme d’un épisode par semaine, chaque chapitre repousse les frontières de la connaissance, s’aventure dans des régions inexplorées et dévoile les secrets de notre monde à travers des personnes et des lieux remarquables apparaissant pour la première fois à l’écran. De l’exhumation du plus ancien cimetière au monde à une plongée haletante dans l’utilisation militaire de l’intelligence artificielle, préparez-vous à embarquer pour une expédition qui élargira vos horizons et éveillera l’aventurier qui sommeille en vous.

Dans l’ombre du trône : Victor-Emmanuel de Savoie (The King Who Never Was)

Date : 4/07

Synopsis : Cette série documentaire fait la lumière sur l’homicide d’un adolescent allemand en 1978 à travers le témoignage de sa sœur et de la famille royale impliquée dans l’affaire.

Wham!

Date : 5/07

Synopsis : Avec des interviews et des images d’archive, George Michael et Andrew Ridgeley revivent l’ascension de Wham!, de leur amitié des années 70 à leur statut d’icônes pop des années 80.

Au plus profond (The Deepest Breath)

Date : 19/07

Synopsis : Unis dans leur amour de l’apnée libre, une championne de la discipline et un héroïque plongeur expert en sécurité tentent de réaliser un exploit au mépris du danger.

Disparue à Tokyo : L’affaire Lucie Blackman (Missing: The Lucie Blackman Case)

Date : 26/07

Synopsis : 1er juillet 2000. Lucie Blackman, jeune Britannique de 21 ans, disparaît à Tokyo, déclenchant une enquête internationale, et une quête de justice de plusieurs années.

La Dama del Silencio : Du ring aux crimes (The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders)

Date : 27/07

Synopsis : Entre 1998 et 2005, près de 50 femmes âgées sont tuées à Mexico, déclenchant la chasse, ainsi que la capture, de la moins suspecte des personnes recherchées.

Le Parcours des gourous (How to Become a Cult Leader)

Date : 28/07

Synopsis : Présentée comme un manuel à l’attention de futurs gourous de secte, cette série documentaire relate avec ironie l’ascension de six célèbres chefs religieux.

STAND UP

Tom Segura: Sledgehammer

Date : 4/07

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de Tom Segura.

Mark Normand: Soup to Nuts

Date : 25/07

Synopsis : Le nouveau spectacle de stand-up de Mark Normand.

POUR LES ENFANTS

StoryBots : L’heure des réponses – Saison 2 (StoryBots: Answer Time)

Date : 10/07

Synopsis : Les StoryBots reviennent répondre à d’autres questions pièges d’enfants curieux. Vous aussi, vous voulez savoir comment se créent les bulles ou pourquoi la Lune change de forme ?

Sonic Prime – Saison 2

Date : 13/07

Synopsis : Avec l’aide de sa bande d’alliés hétéroclites, Sonic affronte le Conseil du Chaos pour prendre le contrôle du puissant Prisme du Paradoxe, un fragment à la fois.

La Team des 4 (Supa Team 4)

Date : 20/07

Synopsis : Dans une ville néo-futuriste de Zambie, quatre adolescentes deviennent des superhéroïnes infiltrées sous la houlette d’une ancienne agente secrète dans l’espoir de sauver le monde.

Les Petits Carnets des Perles de rosée (Dew Drop Diaries)

Date : 24/07

Synopsis : Qu’il s’agisse de retrouver des objets perdus ou de ranger le désordre, trois apprenties fées s’occupent des enfants qui leur sont confiés pour gagner leurs ailes.

Le Prince des dragons – Saison 5 (The Dragon Prince)

Date : Prochainement

Synopsis : Rayla, Callum et Ezran se lancent dans une épopée sur terre et sur mer à la recherche de la prison d’Aaravos, tandis que le conflit agite le royaume des elfes du Soleil.

ANIME

My Happy Marriage

Date : 5/07

Synopsis : Miyo est considérée comme bonne à rien par sa famille. Mais entourée de son puissant futur mari, sa véritable personnalité et ses pouvoirs cachés se révèlent peu à peu.

Valkyrie Apocalypse – Saison 2 : Épisodes 11 à 15

(Record of Ragnarok – Season 2: Episodes 11 to 15)

Date : 12/07

Synopsis : À force de victoires spectaculaires, l’humanité a relevé le défi des dieux. Survivra-t-elle aux prochaines épreuves contre certaines des divinités les plus puissantes ?

Baki Hanma – Saison 2 (Baki Hanma: Season 2: The Tale of Pickle & The Pickle War Saga)

Date : 27/07

Synopsis : Ils ont ressuscité un homme préhistorique qui n’aurait jamais dû exister, un être si puissant qu’il s’en prenait aux dinosaures du Jurassique. Bien sûr, Baki a hâte de l’affronter.

Bastard‼ – Heavy Metal, Dark Fantasy – Saison 2

Date : 31/07

Synopsis : L’Armée Rebelle des Ténèbres ne cesse de répandre la terreur dans sa volonté de briser le dernier sceau. Face à elle, une Yoko métamorphosée conduit les forces du bien.