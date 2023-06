Final Fantasy XVI : un démarrage à trois millions d’exemplaires

Très attendu, adoubé par les testeurs/influenceurs et nettement moins consensuel du côté des joueurs, Final Fantasy 16 a tout de même démarré en trombe avec pas moins de 3 millions d’exemplaires écoulés depuis le 22 juin, qu’il s’agisse des téléchargements sur le PlayStation Store ou des jeux en boitier physique. C’est un très joli score, mais c’est aussi nettement moins que les 5 millions de copies de Final Fantasy 15 écoulées en quelques jours à peine sur PS4 et Xbox One.

Comme quoi, se passer totalement des joueurs Xbox pèse un peu dans la balance, même si l’on peut supposer que ce manque à gagner du côté de Square Enix a déjà été « compensé » par Sony dans le deal d’exclusivité PS5. C’est aussi un peu moins bien que les 3,5 millions d’exemplaires de Final Fantasy 7 Remake (mais avec une base installée de plus de 100 millions de PS4, ce qui change forcément la donne). Le correctif à venir sur les nombreux soucis du mode performance pourra peut-être redonner un coup de boost aux vente…

Final Fantasy XVI est proposé à la vente sur Amazon au prix de 71 euros.