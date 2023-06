Google met un terme définitif à son projet de lunettes AR

L’Apple Vision Pro serait-il déjà en train d’écrémer le marché de la AR/VR ? Si l’on en croit Business Insider, Google aurait mis un terme à son projet de lunettes AR, un projet secret baptisé Iris en interne. Une équipe d’ingénieurs de pointe travaillait depuis plusieurs années sur ce projet, mais la vague récente de licenciements a tout balayé. Le départ de Clay Bavor, qui jusqu’ici dirigeait le groupe en charge des technologies AR/VR, n’a évidemment rien arrangé, sans compter que les nombreux défis techniques ainsi que les changements stratégiques de Google auraient fini par éreinter les ingénieurs travaillant sur l’Iris.

Des années après l’échec de ses Google Glass, Google arrête cette fois définitivement tout projet hardware autour de la AR

Le projet Iris avait été dévoilé en 2022 par The Verge, un projet qui devait accoucher d’un appareil commercialisable à l’horizon 2024. A priori, les lunettes AR Iris ressemblaient à des lunettes de vue ordinaires. Plus précisément, le form factor de l’appareil aurait été très proche de celui des Focals de la startup canadienne North, une société rachetée par Google en 2020. Google se concentrerait désormais sur le développement d’une plateforme de logiciels « Android for AR », avec le même système de licence que celui déjà adopté pour ses différents services sous Android (Google Maps, GMail, etc.). La firme de Mountain View plancherait aussi sur un « Android XR » destiné à un casque XR signé Samsung ainsi que sur une nouvelle plateforme micro XR conçue pour les appareils de type lunettes AR.