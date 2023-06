TikTok annonce la fin de son clone de BeReal

TikTok Now ferme ses portes, le réseau social annonce que son clone de BeReal ne sera plus disponible. Une mise à jour est en train d’être effectuée pour que le retrait soit effectif.

TikTok Now a vu le jour en septembre 2022 dans le but de favoriser des « connexions authentiques et spontanées sur TikTok ». Mais il était difficile d’ignorer que son format (demander aux utilisateurs de capturer un moment une fois par jour en utilisant les caméras avant et arrière de leur téléphone) était pratiquement identique à BeReal, qui a connu un succès l’année dernière.

La particularité de TikTok Now était de prendre en charge des vidéos d’une durée maximale de 10 secondes, en plus des photos. Aux États-Unis, le service était disponible dans l’application principale de TikTok, tandis que son propriétaire ByteDance a également lancé une application dédiée à TikTok Now dans d’autres régions du monde.

Mais au fait, pourquoi le clone de BeReal s’arrête-t-il ? TikTok ne donne pas la raison dans la notification envoyée aux utilisateurs.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 27, 2023

Il faut savoir que Snapchat a également pris une inspiration chez BeReal en lançant une fonction à double caméra en août. Entre-temps, Instagram a également testé sa propre version de cette fonctionnalité, appelée Candid Stories.