Le co-inventeur de la batterie Lithium-Ion est mort centenaire

John B. Goodenough a dû attendre ses 96 ans et le 9 octobre 2019 avant de recevoir le prix Nobel de Chimie en tant que co-inventeur des batteries Lihtium-Ion, une technologie de stockage énergétique qui a littéralement changé la face du monde. Goodenough a aussi œuvré lors de travaux ultérieurs à la création des technologies qui ont rendu possible la RAM (random access memory). Peu de temps avant sa mort, le génial John B. Goodenough occupait encore le poste de professeur à l’Université du Texas.

Diplômé de mathématique de l’université de Yale en 1944, puis météorologue pour l’armée avant de devenir docteur en physique en 1952, la carrière scientifique de Goodenough n’a cessé de suivre une courbe ascendante. En 1952 toujours, le physicien travaille au Lincoln Laboratory du prestigieux Massachusetts Institute of Technology. Ses travaux de l’époque serviront de base au développement de la RAM, la mémoire vive de nos ordinateurs modernes. Il est aussi reconnu à l’époque comme un pionnier de la physique orbitale et l’un des fondateurs de la théorie moderne du magnétisme (connue sous le nom de loi « Goodenough-Kanamori »).

A partir de 1979, John B. Goodenough et son équipe de recherche découvrent qu’en utilisant de l’oxyde de lithium et de cobalt comme cathode d’une batterie rechargeable au lithium-ion, il devient possible de stocker à haute densité de l’énergie électrique. Cette découverte ouvre la voie à la batterie lithium-ion, dont Sony présentera le premier prototype (développé en collaboration avec ) avant de lancer sa commercialisation en 1991. Outre son prix Nobel de Chilie, Goodenough a reçu un nombre impressionnant de distinctions dont la National Medal of Science, la Japan Prize, la Charles Stark Draper Prize, la Benjamin Franklin Medal, l’Enrico Fermi Award, la Robert A. Welch Award ou bien encore la Copley Medal (entre autres). Le co-inventeur de la batterie Lithium-Ion s’est éteint tranquillement samedi 24 juin à l’âge de 100 ans.