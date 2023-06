Google change le logo du nom de marque d’Android … et fait définitivement disparaitre le corps du petit robot vert

C’est un changement qui s’est opéré en plusieurs étapes, et en douceur. Lors du CES 2023, Google a dévoilé le nouveau visage de la mascotte robot qui sert de logo à Android : en lieu et place d’un robot au complet, on se retrouve désormais avec une simple tête en 3D, une tête que Google décline d’ailleurs depuis peu sur nombre de ses visuels. Si le vert est la couleur de base, la firme de Mountain View n’hésite pas à arborer des têtes « Android » avec d’autres coloris, comme le noir, le bleu, bariolé etc. Même le quartier général de Google arbore désormais une statue de tête d’Android !

Le nom de marque ainsi que le logo sur les smartphones n’avaient cependant pas été modifiés jusqu’ici. Cette fois donc, Google a fini sa transition, et le nom « Android », dans les documents officiels et marketing de Google aussi bien que dans l’interface de l’OS (voir seconde image ci-dessous), est immédiatement suivi par la tête du robot en demi-sphère.

Les premiers modèles de smartphone à intégrer le nouveau logo de nom de marque Android sont le Galaxy S23 et le Galaxy Z Flip, ce qui confirme au passage la bonne entente entre Google et le géant sud-coréen.