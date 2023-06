Meta lance Meta Quest+, un abonnement mensuel donnant accès à une sélection de jeux VR

Il était en rumeur depuis de nombreux mois et c’est désormais confirmé : Meta vient d’annoncer Meta Quest+, un service par abonnement donnant accès à une sélection de jeux VR. Mark Zuckerberg, le CEO de Meta, précise que le Meta Quest+ « combinera les plus gros jeux à succès, les pépites cachées et les classiques de notre catalogue. ». Disponible à 7,99 euros/mois ou à 59,99 dollars/an, l’abonnement Meta Quest+ proposera deux titres gratuits par mois, des titres qu’il sera bien sûr possible de cumuler de mois en mois tant que l’on reste abonné au service.

Les deux premiers jeux du Meta Quest+ (pour le mois de juillet donc) sont Pixel Ripped 1995 et Pistol Whip (un super jeu d’arcade que l’on vous recommande très chaudement). Dès le 1er août, les abonnés au service auront droit à Walkabout Mini Golf et Mothergunship : Forge. Le Meta Quest+ sera t-il suffisant pour relancer les ventes déclinantes du Meta Quest 2 ? Rien n’est moins sûr alors que le Meta Quest 3 se profile déjà à l’horizon…