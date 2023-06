Xbox France change de dirigeant : Cédric Mimouni succède à Ina Gelbert

Il y a du changement à la direction de Xbox France. Ina Gelbert, qui était aux commandes de la branche française depuis 2019, quitte ses fonctions. Elle est remplacée par Cédric Mimouni, qui a le titre de Gaming Category Lead Western Europe.

Cédric Mimouni conservera ce titre et supervisera également Xbox France, et ce dès le 1er juillet 2023. Pour sa part, Ina Gelbert quitte son poste après 12 ans chez Microsoft pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale en dehors de l’industrie du jeu vidéo. Elle avait commencé chez Microsoft en 2002.

Les deux intéressés ont fait une déclaration. Cédric Mimouni indique :

Tout d’abord, j’aimerais remercier Ina pour la qualité de son travail sur la marque Xbox et les efforts déployés pour la faire rayonner dans l’hexagone sur de nombreux aspects. Ina est mon amie et elle nous manquera. C’est avec honneur et humilité que je poursuis mon parcours au sein de Xbox, où j’ai passé les dix dernières années de ma vie professionnelle à travers différentes fonctions et différents pays. Je mettrai toute mon énergie à continuer à faire de Xbox un endroit formidable pour tout le monde en France.

Pour sa part, Ina Gelbert déclare :

Après 4 années passionnantes à la tête de Xbox en France, il est temps pour moi de prendre un tournant dans ma carrière professionnelle, et de mener à bien un projet auquel je pense depuis longtemps.

Ces quatre dernières années ont été tout simplement incroyables, et j’ai du mal à mesurer la chance que j’ai eue de pouvoir travailler sur autant de projets passionnants, avec une équipe aussi formidable, dans un écosystème riche en créativité et en innovation, et surtout aussi prometteur et fédérateur. En tant que femme dans l’industrie du jeu vidéo, j’avais à cœur de promouvoir la diversité et de donner plus de visibilité aux femmes talentueuses qui contribuent à cette industrie, tout en encourageant les plus jeunes à nous rejoindre. Je suis convaincue que la diversité, et pas seulement la diversité des genres, est un moteur essentiel de l’innovation et de la réussite des équipes, et j’espère que les différentes initiatives menées par Xbox en France ont permis de mettre en avant ce sujet dans notre belle industrie.

Je m’en vais dans un autre monde, mais je serai toujours ravie de vous rencontrer pour parler jeux et Xbox à la première occasion.