Les vénérables Skyblogs vont bientôt disparaitre

Les Skyblogs, c’est « toute une époque » selon l’expression consacrée. Créé en 2002 par la chaine de radio Skyrock, le réseau de blog Skyblog sera très vite adopté par des millions d’ados en quête de reconnaissance ou qui souhaitaient tout simplement faire partager au monde leurs affres de « djeuns ». Après plus de 20 ans d’activité, les Skyblogs s’apprêtent à tirer leur révérence : Skyrock a en effet annoncé sur son Skyblog (forcément) l’arrêt total du réseau de blog le 21 août prochain !

Avec un soupçon de nostalgie, nous tirons notre révérence à l'épopée #Skyblog. L'aventure prend fin ce 21 août 2023, après avoir illuminé le 21e siècle du numérique à la française. Un giga merci à vous tous : pionniers du net, développeurs, administrateurs, hébergeurs qui ont… pic.twitter.com/3PGB98yXQr — Jérôme Aguesse (@jerome_aguesse) June 23, 2023

Face à la stupéfaction (et à la tristesse nostalgique) de milliers d’internautes, et à la crainte de voir disparaitre une masse de données monumentale sur l’état d’esprit « adolescent » du début des années 2000, Skyrock a tenu à rassurer : “Ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu’était la nouvelle génération du début du XXIe siècle”. Pour rappel, en 2007, soit l’année de naissance de l’iPhone, Skyblog était le 17ème site internet le plus visité dans le monde. L’apparition des apps de réseaux sociaux sur smartphones changera malheureusement la donne…