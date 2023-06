5G : SFR annonce couvrir 65% de la population

Après Free Mobile et sa couverture de 90% de la population en 5G, c’est au tour de SFR de communiquer ses données. L’opérateur au carré rouge annonce couvrir 65% de la population.

C’est à l’occasion de l’arrivée de la 5G à Colmar que SFR a partagé la donnée. L’opérateur indique :

Premier opérateur à avoir lancé la 5G en France, SFR couvre désormais 65% de la population française. N°1 ex æquo sur la 5G et deuxième opérateur sur les performances Internet mobile, SFR basculera en 2023 son cœur de réseau en 5G pour proposer la 5G SA nécessaire aux futurs usages professionnels. Pour cette nouvelle phase, SFR est accompagné par Nokia, un leader dans le domaine des technologies de communication de pointe. En décembre 2022, SFR avait déjà réalisé avec succès le premier cas d’usage de Network Slicing sur son réseau pilote 5G SA, consistant à offrir des ressources spécifiques pour chaque usage.

Comme nous pouvons le voir, la différence entre les 65% de SFR et les 90% de Free Mobile est notable . Cela s’explique par une stratégie différente. En effet, Free Mobile mise énormément sur la bande de fréquences de 700 Hz. Celle-ci est plus facile à déployer. Pour sa part, SFR mise davantage sur les bandes 2,1 GHz et 3,5 GHz. Celles-ci ont l’avantage de proposer un meilleur débit.

Au dernier comptage de l’ANFR, Free Mobile comptait 16 894 sites 5G en France (+140 sur un mois). Il devance les autres opérateurs. Le deuxième est Bouygues Telecom avec 10 798 sites 5G. SFR est troisième avec 9 363 sites 5G. Vient enfin Orange avec 6 789 sites 5G. Par contre, Orange est premier sur la bande de fréquence 3,5 GHz, à savoir celle qui propose le meilleur débit. À l’inverse, Free Mobile est le dernier ici.