WhatsApp peut maintenant mettre en sourdine les numéros inconnus

WhatsApp annonce la mise en place de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de mettre en sourdine les numéros inconnus. Il y a également la vérification de la confidentialité.

WhatsApp explique que la mise en sourdine des numéros inconnus a été conçue pour fournir plus de confidentialité et vous donner plus de contrôle sur vos appels entrants. Elle vous permet de filtrer automatiquement les spams, les arnaques et les appels de numéros inconnus pour encore plus de protection. Ces appels ne feront pas sonner votre téléphone, mais ils seront visibles dans votre liste d’appels afin que vous puissiez les voir au cas où il s’agirait de quelque chose d’important.

D’autre part, il y a la vérification de la confidentialité pour que tout le monde connaisse les différentes façons de se protéger sur WhatsApp. Il s’agit d’un guide étape par étape qui présente des paramètres de confidentialité importants que vous pouvez utiliser pour vous protéger correctement. En sélectionnant « Commencer la vérification » dans les paramètres de confidentialité, vous avez accès aux différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser pour protéger vos messages, appels et informations personnelles.

Étant donné qu’il s’agit de WhatsApp, il faut s’attendre à une disponibilité progressive des nouveautés. Ainsi, certains peuvent en profiter dès aujourd’hui, tandis que les autres les auront au fil des jours ou des semaines.