Le patron des Xbox Game Studios ne croit toujours pas aux jeux en VR/AR

Matt Booty, le patron des Xbox Game Studios (Phil Spencer étant en charge de la division Xbox elle-même) reste encore passablement sceptique sur les jeux VR et AR. Malgré le lancement du PSVR 2, l’annonce du Meta Quest 3 et les premières velléités d’Apple dans le secteur avec l’Apple Vision Pro, Matt Booty estime dans les colonnes d’ Hollywood Reporter que le marché n’est pas encore prêt : « Je pense que pour nous, il y a juste un peu d’attente jusqu’à ce qu’il y ait un public là-bas. Nous sommes très chanceux d’avoir ces grandes licences qui se sont transformées en franchises permanentes avec de grandes communautés. Nous avons 10 jeux qui ont atteint plus de 10 millions de joueurs à ce jour, ce qui est une assez grande réussite, mais c’est le genre d’échelle dont nous avons besoin pour voir le succès d’un jeu et ce n’est pas encore tout à fait le cas avec (les jeux) AR , VR. »

Ces propos font écho aux déclarations de Phil Spencer qui en 2021 déjà avouait son manque d’intérêt pour le secteur des jeux VR. Si Microsoft ne voit pas (encore) d’avenir dans le jeu VR, cela ne signifie pas pour autant que la AR/VR est éloignée de ses préoccupations : la firme de Redmond commercialise depuis plus d’un an la seconde génération de son casque AR HoloLens, un appareil entièrement dédié aux usages professionnels. On note aussi que plusieurs titres du PC Game Pass sont compatibles avec les casques PCVR, dont No Man’s Sky et les jeux first party Flight Simulator et Minecraft. Si le marché des jeux VR décolle vraiment, nul doute donc que Xbox rejoindra le train en marche…