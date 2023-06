Google Pixel 8 : une fuite détaille l’écran, dont le 120 Hz et un format plus petit

De nouveaux détails voient le jour au sujet du Pixel 8, le prochain smartphone haut de gamme de Google. La fuite de la leakeuse Kamila Wojciechowska nous permet d’avoir des détails sur l’écran.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro auraient tous les deux des écrans plus petits. Le Pixel 8 aurait une dalle de 6,17 pouces, contre 6,31 pouces avec la génération actuelle. Cette fois-ci, l’appareil plus petit adoptera également enfin un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais la définition restera la même, à savoir Full HD+ (2 400 × 1 080 pixels).

Le Pixel 8 Pro verrait également sa taille réduite, mais personne ne le remarquera. L’écran mesurera toujours 6,7 pouces, mais avec une format plus étroit d’un millimètre seulement. Les deux téléphones apporteraient aussi des changements drastiques aux coins de l’écran.

Autre élément qui pour le coup est une surprise : la définition de l’écran serait moins bonne sur le Pixel 8 Pro par rapport à la génération actuelle. On passerait ainsi de 3 120 × 1 440 pixels à 2 992 × 1 344 pixels. Cela va avoir un impact sur le nombre de pixels par pouce, puisque ce sera 490 ici contre 512 actuellement.

Dans le même temps, le Pixel 8 Pro est annoncé pour être capable d’un plus grand nombre de taux de rafraîchissement, à savoir 5 Hz, 10 Hz, 30 Hz, puis entre 60 Hz et 120 Hz. Le Pixel 8, quant à lui, prendrait en charge 10 Hz, 30 Hz, 60 Hz et 120 Hz.

Dernier point, Google améliorerait la luminosité. Le Pixel 8 grimperait à 1 400 nits, là où le modèle Pro atteindrait 1 600 nits. En comparaison, le Pixel 7 va jusqu’à 1 000 nits et le Pro à 1 500.