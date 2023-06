Quest : Meta baisse l’âge recommandé pour utiliser les casques VR

Meta va opérer à un changement concernant l’âge recommandé pour utiliser ses casques Quest. Jusqu’à présent, l’âge recommandé était de 13 ans. Bientôt, ce sera 10 ans pour la réalité virtuelle.

Cela s’explique par la mise en place de comptes contrôlés par les parents. Les enfants devront obtenir l’accord de leurs parents pour créer des comptes, télécharger des applications et bloquer l’accès à des logiciels déjà présents. Les adultes pourront fixer des limites de temps.

Meta explique mettre en place des contrôles stricts en matière de protection de la vie privée. Le groupe proposera des expériences adaptées à l’âge dans la boutique d’applications, comme des recommandations, si les parents indiquent volontairement l’âge de leur enfant. Cependant, la société ne diffusera pas de publicités aux enfants et les parents auront le choix d’utiliser ou non les données pour affiner l’expérience. Les profils Meta Horizon de ces jeunes utilisateurs sont privés par défaut et requièrent une approbation pour les suivis et les mises à jour de statut actives. Les utilisateurs de Horizon Worlds devront toujours avoir 13 ans au minimum.

Pour Meta, ce changement présente une aubaine pour l’éducation. Selon l’entreprise, les enfants pourraient ainsi bénéficier de cours de science virtuels et d’une multitude de jeux éducatifs. La plupart des titres éducatifs proposés sur la boutique sont destinés aux 10 ans et plus, de sorte que le matériel ne devrait pas manquer.