Les entreprises françaises peu intéressées par l’IA ? Pas si vite…

Le buzz de l’IA passerait-il largement au dessus des entreprises françaises ? Si l’on en croit un sondage commandé par Pôle Emploi auprès de BVA, 57% des employeurs interrogés ne se servent pas d’outils d’IA… et n’ont pas plus l’intention de le faire à l’avenir ! Cela fait beaucoup d’entreprises peu intéressées donc (derrière chaque employeur se trouve une société), mais n’est-ce pas une façon un peu courte d’analyser ces chiffres ? Car 31 % d’employeurs déjà dans le grand bain de l’Intelligence artificielle et 4% qui s’y préparent, cela fait tout de même un peu plus d’une entreprise sur trois qui a un pied dans l’IA (à supposer que les employeurs représentent à peu près fidèlement le monde de l’entreprise en France) . Quelques mois seulement après l’énorme ramdam causé par ChatGPT et ses clones, c’est donc plutôt un très bon score…

C’est principalement dans les entreprises de plus de 200 personnes (45%) et dans les secteurs de la finance (44 %), du commerce (40 %) et de l’agriculture (58 %) que l’IA a fait son trou en France. Intéressant aussi, parmi ceux qui n’utilisent pas l’IA, seuls 15% disent refuser ces nouveaux outils par peur de l’Intelligence artificielle. Pour le tiers de ces sceptiques, l’absence de compétence et de maitrise de l’IA reste en fait le principal facteur de frein. Du côté des déjà convaincus, ils sont aux 2/3 persuadés que l’IA améliore l’autonomie des employés tandis que 63% estiment que l’IA réduit les tâches répétitives et fastidieuses. Et comme on pouvait s’en douter, près de la moitié des usages d’IA concerne l’aide à la décision.