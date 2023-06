Microsoft ne fera plus de jeux pour la Xbox One

Il fallait bien que cela arrive un jour ou l’autre : près de trois ans après le début de la new gen Xbox Series, Microsoft annonce qu’il ne développera plus de nouveaux jeux pour la Xbox One. Un suivi sera honoré pour les jeux existants comme Halo Infinite ou Minecraft, mais plus rien de neuf ne sortira pour la Xbox One, ce qui met définitivement un terme à la séquence des jeux cross gen first party. Les joueurs Xbox One pourront cependant toujours profiter des prochains titres Xbox Series sur leur « vieille » console… en passant par la fonction cloud « Xbox Cloud Gaming » de leur abonnement Xbox Game Pass Ultimate (s’ils disposent d’un tel abonnement).

Cette annonce signifie aussi qu’aucun des titres présentés lors du dernier Xbox Games Showcase (Fable, South of Midnight, Clockwork Revolution, etc.) ne tournera sur la Xbox One. « C’est de cette façon que nous assurerons un suivi « assure Matt Booty, le patron des Xbox Game Studios. en revanche, les jeux pour la Xbox Series S devraient être un peu plus fringants. Matt Booty affirme en effet que les studios Microsoft sont désormais rodés concernant l’optimisation de leurs titres sur la Series S. Xbox, le retour ?