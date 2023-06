Hi-Fi Rush, l’excellent jeu de baston-rythme du studio Tango, accueillera bientôt deux nouveaux modes de jeu « Arcade Challenge ». Dévoilés lors du Xbox Showcase Extended, ces modes de jeu seront accessibles via une borne d’arcade placé dans la salle de repos du jeune héros. Le mode « Power Up ! Tower Up ! » mettra notre héros aux prises avec des vagues aléatoires d’ennemis, sachant que l’on démarre sans aucune amélioration. Le second mode « BPM Rush » propose de nouveaux adversaires à chaque fois que la jauge BPM est à son niveau maximal. Mais attention, à chaque itération de la jauge et des ennemis, le rythme se fera aussi plus effréné ! Ces modes de jeux s’accompagnent de belles récompenses, comme les robots CNMN et SMIDGE, de nouveaux filtres et autocollants à utiliser sur les screenshots du mode photo, des tenues, des accessoires et même des personnages étrangement stylisés.



Le DLC « Arcade Challenge » sera disponible gratuitement le 5 juillet prochain sur Xbox Series, PC et bien sûr dans le Game Pass.