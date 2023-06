Microsoft l’assure, Starfield sera beaucoup moins bugué que tous les autres jeux Bethesda

C’est une triste tradition : à la sortie d’un nouveau jeu Bethesda, et ce quelles que soient les qualités intrinsèques du titre, le nombre de bugs reportés est souvent astronomique. Il est vrai qu’un Elder Scrolls n’a pas tout à fait le même scope qu’un jeu à couloir, mais l’éditeur n’est vraiment pas réputé pour son contrôle qualité. Les choses devraient changer avec le lancement attendu de Starfield le 6 septembre prochain. Interrogé durant le podcast Giantbomb, le patron de Xbox Phil Spencer s’est montré franchement rassurant : « Je vois le nombre de bugs et rien qu’en regardant les chiffres, si le jeu sortait aujourd’hui, il aurait le moins de bugs tous jeux Bethesda confondus. […] Tous les responsables qualité de l’entreprise jouent à Starfield“.



Le serrage de vis semble donc assez net, et sans doute qu’un tour supplémentaire d’écrou a été ajouté après l’énorme déconvenue Redfall. Faut-il croire cependant Phil Spencer sur parole ? Le sympathique patron des studios Xbox a souvent tendance à en faire un peu trop (plus un travers du bonhomme que de la malice ceci dit), mais là encore, depuis l’incident Redfall, le ton semble plus assuré et moins dans l’emphase. En clair, on veut y croire, d’autant que la présentation de Starfield lors du Xbox Games Showcase était rien moins qu’ébouriffante. Starfield sera disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass le 6 septembre prochain.