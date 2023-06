[Ubisoft Forward 2023] Roller Champions d’Ubisoft va accueillir les personnages de Jet Set Radio

C’est une annonce qui est presque passée inaperçue et pourtant il s’agit forcément un petit coup de coeur pour tous les anciens joueurs Dreamcast : lors de la conférence Ubisoft Forward 2023, Ubisoft Montréal a annoncé que son jeu de sport futuriste Roller Champions accueillerait les personnages Beat et Gum du jeu culte Jet Set Radio !

Ce crossover entre le jeu de Sega et le free-to-play d’Ubisoft fait sens en tout cas, les deux titres étant au moins des jeux de roller. Outre l’arrivée de Beat et Gum, Roller Champions s’enrichira aussi d’une nouvelle animation de but et d’un nouveau skatepark, là encore inspiré de la ville Tokyo-to du jeu Jet Set Radio. On note le soin apporté à la DA, qui ne dénature pas trop le rendu cel shading du titre original. Jet Set Radio dans Roller Champions, c’est du 27 juin au 14 juillet prochain que ça se passe, toujours sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series S, Nintendo Switch, ainsi que le PC via Steam, l’Epic Games Store, et l’Ubisoft Store.