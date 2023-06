Le Nasdaq rachète la société de logiciels financiers Adenza pour 10,5 milliards de dollars

Le Nasdaq vient de racheter l’éditeur de logiciels financiers Adenza pour la somme pharaonique de 10,5 milliards de dollars. Si la valeur d’Adenza est aussi élevée, c’est aussi et surtout parce que cette société, qui est un géant dans son domaine – propriétaire d’AxiomSL depuis 2020 et de et de Calypso Technology depuis 2021 – met au point des logiciels de gestion des risques financiers, ce qui est bien sûr un atout considérable dans un contexte économique encore très fragile. Fort de cette acquisition, le Nasdaq fournira bientôt un “soutien complet aux institutions financières”, ce qui devrait du même coup rassurer les investisseurs en ces temps de troubles économiques.

Selon les analystes financiers, l’accord de rachat permettra d’étendre le marché adressable du Nasdaq (SAM/ serviceable addressable market) à 34 milliards de dollars ! Dans le secteur de la finance, seul le rachat de Qualtrics est monté plus haut, à 12,5 milliards de dollars. Pour rester dans l’air du temps, il est à noter que les outils logiciels financiers d’Adenza sont accessibles aussi via une plateforme de cloud.