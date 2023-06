Capcom reporte la sortie de Pragmata… sine die

Quiconque a assisté au Showcase de Capcom pourra en témoigner : la conférence de l’éditeur japonais était sans aucun doute la pire conf de la quinzaine écoulée. Capcom s’est en effet borné à faire tourner en boucle des trailers déjà vus et revus par ailleurs dans d’autres conférences (Dragon’s Dogma 2, ExoPrimal, Ghost Trick, etc.) et hormis l’annonce de l’adaptation console des opus 4,5 et 6 de Ace Attorney, la seule nouveauté était malheureusement un second teaser du très prometteur Pragmata, teaser qui se concluait par la confirmation du report du jeu… sine die ! Prévu initialement pour cette année, le mystérieux (et beau) Pragmata n’a donc plus de date ni même d’année de sortie. En toute fin de teaser, un encart précise la raison (logique) de ce report : Capcom USA n’est pas prêt, et le studio avoue avoir besoin de plus de temps.



Au vu de l’avalanche de gros titres d’ici la fin de l’année (Forza Motorsport, Spider-Man 2, Starfield, Lords of the Fallen) le report du jeu est sans doute un mal pour un bien, car il y aura de l’embouteillage… Le jeu d’aventure et de S.F Pragmata sortira donc, quand le développement sera terminé, sur PS5, Xbox Series et PC.