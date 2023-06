Faire le choix d’un produit tech reconditionné : un acte d’achat désormais réfléchi et…logique

L’achat de produits électroniques reconditionnés peut être un choix judicieux et rentable pour les consommateurs. Les articles remis à neuf (appelés donc produits reconditionnés), sont principalement des appareils électroniques qui ont été retournés au fabricant ou à une entreprise de confiance chargée de la remise à neuf des produits. Avant d’être revendus, ces articles sont soumis à un processus complet d’inspection, de réparation et de test afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes du fabricant. Voilà certes qui pose le cadre, mais du côté du consommateur, faire le choix du reconditionné, qu’est-ce que cela implique ? Acte d’achat calculé, réfléchi, logique, écologique, prudent, il existe en fait plusieurs raisons plus ou moins impérieuses pour lesquelles l’achat d’appareils électroniques remis à neuf peut être largement avantageux.

1-La raison économique : cela reste l’une des principales raisons pour lesquelles les gens optent pour des produits reconditionnés ; les temps sont durs, et le reconditionné permet de réaliser d’importantes économies par rapport à l’achat d’un produit neuf. Pour de nombreuses gammes de produits, smartphones, ordinateurs et même l’électroménager reconditionné, le choix de la remise à neuf permet aux consommateurs de bénéficier d’appareils de haute qualité à un tarif nettement plus abordable. Un iPhone, un ordinateur gaming ou un lave-vaisselle Bosch (entre autres…) peuvent désormais se trouver à des prix qui n’oblitèrent pas trop le pouvoir d’achat de particuliers déjà fortement touchés par une inflation galopante.

Oui, le reconditionné concerne aussi l’électroménager

2-L’Assurance qualité : voilà une raison moins évoquée et pourtant tout à fait valable d’acheter du reconditionné, car contrairement à la croyance populaire, les appareils électroniques reconditionnés sont soumis à des processus de test et de remise à neuf rigoureux. Des entreprises de reconditionnement s’assurent ainsi que ces produits sont soigneusement inspectés, que les composants défectueux sont réparés ou remplacés et que des tests complets sont effectués afin de s’assurer qu’ils répondent aux spécifications du fabricant. Le reconditionné n’a donc strictement rien à voir avec le produit d’occasion même en « bon état », et les acheteurs de reconditionnés le savent très bien du reste.

3-Les politiques de garantie et de retour : De nombreux produits remis à neuf sont accompagnés de garanties ou de politiques de retour qui offrent une couverture similaire, voire parfois meilleure que les produits neufs. Les entreprises de reconditionnés proposent souvent des garanties pouvant aller de quelques mois à un an. Là encore, la différence est flagrante avec le simple produit d’occasion.

4-La durabilité environnementale : c’est la justification d’achat qui a le vent en poupe, car opter pour des appareils électroniques reconditionnés est souvent un acte d’achat nettement plus respectueux de l’environnement que de se procurer le dernier appareil à la mode. En achetant des produits reconditionnés, le consommateur contribue à réduire les déchets électroniques (et quand le déchet est une machine à laver, la « surface » de pollution est d’autant plus grande). L’industrie électronique génère une quantité toujours plus importante de déchets chaque année, et dans ce contexte, l’achat de produits remis à neuf permet de prolonger la durée de vie des appareils existants et ainsi de réduire la demande pour des appareils neufs. Du reste, cette pratique soutient les principes de l’économie circulaire et promeut une consommation durable.

5-La disponibilité de modèles plus anciens : encore une justification trop souvent oubliée du reconditionné. Le reconditionné concerne souvent des modèles plus anciens qui ne sont peut-être plus disponibles à la vente sur le marché. Et parfois, ce sont ces produits anciens et non pas les nouvelles gammes qui sont recherchés par certains consommateurs, le plus souvent pour des raisons bien précises (une taille d’écran abandonnée, une fonction disparue, une robustesse des matériaux, etc.).

6-Les tests approfondis et la fiabilité : nous l’avons déjà signalé, mais les produits reconditionnés sont soumis à des procédures de test rigoureuses pour garantir leur fiabilité. Ces appareils sont minutieusement vérifiés afin d’identifier et corriger tout problème matériel ou logiciel. En s’attaquant aux défauts ou aux défaillances potentielles, les sociétés de reconditionnement cherchent à fournir à leur client des produits aussi fiables que des neufs. Et parfois même, les appareils électroniques reconditionnés subissent des tests plus complets que les appareils neufs !

7-Des « reconditionneurs » dignes de confiance : il est particulièrement important d’acheter du reconditionné chez des sociétés fiables. Les fabricants établis, les entreprises de reconditionnement agréés ou les détaillants de confiance proposent presque toujours des produits reconditionnés avec des garanties et une assurance qualité. Ces sociétés ont mis en place des processus et des normes reconnues… et ce n’est pas pour rien.

Et donc... Si l’on devait faire une synthèse de toutes ces (bonnes) raisons d’acheter du reconditionné dans le secteur de la tech , il serait permis de conclure par un sonore : le reconditionné c’est bien, achetez-en ! Et c’est vrai, le reconditionné c’est bien, bien pour le portefeuille, bien pour la tranquillité d’esprit, bien encore pour la planète qui souffre, et il y a d’autant moins de raisons de ne pas franchir le pas que des produits reconditionnés on en trouve dans tous les secteurs, de l’informatique aux mobiles en passant par l’électro ménager. C’est un acte d’achat aujourd’hui réfléchi, logique et sûr, et demain, il n’y a plus qu’à espérer que cela deviennent même un réflexe.

