🔥 Le Pico 4 descend en dessous des 400 euros (+ 4 apps offertes à l’achat)

Le surprenant Pico 4, dont la qualité d’affichage est supérieure à celle du Meta Quest 2 grâce à ses lentilles pancake et sa définition supérieure, est proposé sur le site Amazon à un tarif vraiment intéressant, soit 389 euros au lieu de 429 euros pour la version de base équipée de 128 Go de capacité de stockage (-40 euros donc, ce qui n’est pas rien). Et pour ne rien gâcher, 4 titres sont offerts avec l’achat du casque (Peaky Blinders: The King’s Ransom, Les Mills Bodycombat, Golf 5 eClub et Wander). Deux jeux et deux app de fitness sans rien débourser en plus, voilà de quoi bien démarrer dans le monde fabuleux de la VR. A noter que la version 256 Go du Pico 4 est proposée à 449 euros au lieu de 499 euros (-50 euros !), toujours avec les 4 titres suscités en plus.

Attention cependant, car la récupération des jeux est soumise à quelques contraintes : il faudra enregistrer le casque Pico 4 via l’app Pico (android/iOS) avant le 21 juillet 2023, et ne pas dépasser la date du 31 juillet pour télécharger les 4 titres offerts. A l’heure où la VR et la AR sont sur toutes les lèvres, il est peut-être temps de se lancer ;)