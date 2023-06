L’IA générative arrive bientôt dans Messenger et WhatsApp (et dans Instagram aussi…)

Après son crush pour le métavers, Mark Zuckerberg semble n’avoir plus d’yeux que pour l’IA générative. Axios rapporte que lors d’une réunion interne de Meta qui s’est déroulée en début de semaine, Zuckerberg a longuement exposé ses plans concernant le développement l’IA. Le propos et la stratégie sont claires puisque le CEO de Meta souhaite mettre des chatbots intelligents « dans chacun de nos produits ». Les premiers logiciels servis seront WhatsApp et Messenger, qui accueilleront dans un avenir proche des « agents IA », mais Instagram n’a pas été oublié puisque le chercheur Alessandro Paluzzi a repéré il y a quelques jours dans le code d’Instagram une première version d’un chatbot dopé à l’IA. Le chatbot en question pourrait même avoir jusqu’à 30 personnalités.

toujours selon Axios, la fonction de retouche photo sur Instagram devrait aussi bénéficier de l’Ia générative. Les utilisateurs pourront ainsi modifier leurs photos avec de simples invites de texte. Enfin, les Ia génératives seront aussi implémentées dans les outils publicitaires ou de création de publications dans Facebook