Final Fantasy IX : un remake du JRPG culte serait bien dans les tuyaux

C’est un fabuleux fantasme de joueurs qui pourrait enfin se concrétiser. Après le remake (encore inachevé) de Final Fantasy VII, Square Enix se préparerait à adapter Final Fantasy IX, considéré par beaucoup comme l’un des tous meilleurs titres de la franchise ! Le remake avait d’abord « fuité » dans une base de données GeForce NOW de NVIDIA, générant une attente intense chez les nombreux fans de la saga.

Désormais, c’est le journaliste Jeff Grubb, généralement bien informé, qui rajoute remet une pièce dans la machine à hype : « Je dirai que j’ai très récemment entendu, une fois encore, que le remake de Final Fantasy 9 existe bel et bien, et que ça va arriver.”. Le site Gematsu a corroboré la déclaration de Jeff Grubb en annonçant à son tour que Final Fantasy IX était bien en préparation chez l’éditeur japonais.

Au milieu de toutes ces rumeurs, et par un merveilleux hasards, les artistes infographistes et des développeurs ont dévoilé Final Fantasy IX: Memoria Project, qui n’est autre qu’une vision de ce à quoi pourrait ressembler FF IX revu et embelli avec le moteur Unreal Engine 5. C’est beau à s’en crever les yeux, et l’on espère secrètement que Square Enix s’inspirera un peu de cette « vision » pour sa propre adaptation.