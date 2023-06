Resident Evil Village : le huitième opus atteint les 8 millions d’exemplaires

Capcom est véritablement dans une forme supersonique. A peine le champagne débouché pour fêter le lancement en fanfares de Street Fighter VI que les chiffres tombent pour Resident Evil Village, et quels chiffres ! RE8, qui a bénéficié récemment d’une superbe adaptation sur PSVR 2, se serait donc écoulé à 8 millions d’exemplaires depuis son lancement au mois de mai 2021. Sorti initialement sur PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et PC, puis plus tard sur Switch grâce au cloud, et encore plus tard donc sur PSVR 2, RE8 confirme après RE VII que le passage à la vue « first person » était vraiment un bon choix.

Grâce à ces excellents résultats, Resident Evil Village se classe même dans le top 5 des RE les plus populaires, derrière Resident Evil 5 (13,7 millions de ventes), Resident Evil 7 (12 millions), Resident Evil 2 (11,9 millions), et Resident Evil 6 (10,9 millions). Concernant Résident Evil 2, on note tout de même les chiffres prennent aussi en compte les ventes du remake commercialisé en 2019. La barre des 10 millions ne semble plus inaccessible pour ce Resident Evil Village, même si l’on se doute que les ventes ont du considérablement ralentir depuis 2 ans.