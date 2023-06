Google Chat intègre désormais une IA pour la « composition intelligente »

Après Gmail et Docs, c’est au tour de la messagerie collaborative Google Chat de profiter des avancées de l’IA. L’interface web de l’outil de chat intègre désormais une fonction de « composition intelligente », capable de suggérer des mots voire des phrases complètes lors de la rédaction d’un texte. Et évidemment, l’IA fait ses suggestions en temps réel. L’IA de composition intelligente analyse le contenu du texte déjà rédigé pour suggérer une suite appropriée au texte. L’IA ne tient pas seulement compte des aspects syntaxiques du texte mais parvient à en saisir le « sens global ». La fonction de composition intelligente peut ainsi proposer des formules de politesse ou de courtoisie au milieu ou à la fin d’un texte (Bien à vous…, Cordialement…, etc.) sans que l’on ait même besoin de la solliciter. L’utilisateur peut bien sûr valider ou refuser à tout moment la proposition de l’IA.

Mieux encore, grâce au machine learning, la fonction de Composition Intelligente peut adapter ses formulations à votre propre style d’écriture. Activée par défaut sur la version web de Google Chat, Composition Intelligente peut être désactivée dans les paramètres, même si l’on se doute que la plupart des utilisateurs n’en feront rien.