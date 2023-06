Capcom date son prochain Showcase : DLC RE4, Street Fighter 6, et quoi d’autres ?

Comme si le mois de juin n’était déjà pas suffisamment chargé en conférences diverses, voilà que Capcom annonce la date de son prochain Showcase, qui se déroulera donc dans la nuit du 12 au 13 juin à partir de minuit heure française. Un jour auparavant, Xbox aura fait parler la poudre avec un Xbox Games Showcase dont on attend vraiment beaucoup, et le 12 juin, Ubisoft nous dévoilera ses nouveautés. Un calendrier super chargé.

Capcom ne fera pas trop long et prévoit une conférence de 36 minutes à peine. Il devrait y être question du DLC Separate Ways de Resident Evil 4 (le joueur dirigera Ada Wong dans une courte campagne solo), et il serait très étonnant que le studio japonais ne nous abreuve pas de nouvelles informations sur l’excellent Street Fighter 6, adoubé par la critique depuis son lancement. Exoprimal devrait aussi être présenté plus en détails, sachant que la sortie du jeu d’action est prévue pour le mois prochain. Probable aussi, une présentation de Dragon’s Dogma 2, même si le jeu s’est dévoilé lors du PlayStation Showcase. Aura t-on droit à une nouvelle séquence de Pragmata ? Le premier trailer de ce jeu d’aventure action, absolument sublime, rappelait un peu l’atmosphère d’un Death Stranding, mais depuis, Capcom ne nous a plus donné de nouvelles de son développement.