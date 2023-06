Firefox 114 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version finale de Firefox 114 au téléchargement. Le navigateur a le droit à plusieurs nouveautés, les voici.

Les nouveautés de Firefox 114

Firefox 114 propose désormais une interface dédiée pour choisir son mode mode préféré en ce qui concerne le DNS via HTTPS. En se rendant dans Paramètres > Vie privée et sécurité, on découvre tout en bas quatre choix pour le DNS :

Protection par défaut Firefox décide quand utiliser le DNS sécurisé pour protéger votre vie privée.

Protection renforcée Vous contrôlez le recours au DNS sécurisé et choisissez votre fournisseur. Utiliser le fournisseur que vous avez sélectionné Utiliser votre serveur DNS par défaut uniquement s’il y a un problème avec le DNS sécurisé

Protection maximale Firefox utilisera toujours le DNS sécurisé. Vous recevrez un avertissement de risque de sécurité avant l’utilisation du DNS de votre système.

Désactivé Utiliser le serveur de résolution DNS par défaut



La mise à jour ajoute aussi la possibilité de rechercher les favoris depuis le menu des favoris. Il est également possible de limiter les recherches à votre historique de navigation local en sélectionnant à partir des boutons Historique, Bibliothèque ou Application.

D’autre part, les utilisateurs de Mac peuvent désormais capturer des vidéos dans toutes les résolutions natives prises en charge. Les résolutions supérieures à 1280×720 sont ainsi possibles.

Enfin, il devient possible de réorganiser les extensions listées dans le panneau des extensions, les utilisateurs de macOS, Linux et Windows 7 peuvent désormais utiliser les authentifications FIDO2/WebAuthn via USB et les contenus recommandés par Pocket peuvent désormais être vus en France, en Italie et en Espagne.

Firefox 114 est disponible au téléchargement sur le site de Mozilla.