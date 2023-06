Xbox Games Showcase : Microsoft promet qu’il n’y aura que du gameplay

Décidément, 2023 est faite de contrastes pour les deux « consoliers » de la new gen. Après un début d’année en fanfare suite à la sortie surprise de l’excellent Hi-Fi Rush, Xbox a connu la désillusion avec le médiocre Redfall et des ventes de consoles en berne; de son côté, Sony a connu un premier trimestre record du côté des ventes de PS5, mais n’a pas vraiment profité de l’exclusivité Forspoken, jugée très moyenne. Pour ne rien arranger, Sony a lâché, après deux ans d’attente, une conférence PlayStation… sans jeux des PlayStation Studios (ou presque) ! Le prochain Spider-Man sera donc sans doute l’unique gros AAA first party de Sony cette année… Dans ce parcours façon montagnes russes pour les deux fabricants, Xbox pourrait de nouveau se retrouver à un pic ce dimanche 11 juin : le Xbox Games Showcase sera en effet l’occasion pour Microsoft d’effacer la très mauvaise impression laissée par Redfall et surtout d’en voir plus, enfin, concernant les projets des 27 studios internes.

None of our first party games in the show are full CG trailers. Everything is either in-game footage, in-engine footage, or in-game footage with some cinematics. Each of our trailers will be labeled so it is hopefully clear for our fans.

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) June 4, 2023