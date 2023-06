Meta Quest Gaming Showcase : Asgard’s Wrath 2 éclipse les autres annonces (et Assassin’s Creeds Nexus aussi…)

Le Meta Quest Gaming, et force est de reconnaitre que Meta a présenté une conférence solide, avec même en point d’orgue le très impressionnant Asgard’s Wrath 2, dont les images de gameplay tournaient vraiment sur Meta Quest 2. Qu’est-ce que ce sera sur Meta Quest 3 (avec un GPU deux fois plus puissant) ! si en terme de rendu on n’est pas vraiment au niveau d’un Horizon Call of The Mountain, le jeu semble avoir un tout autre scope et des ambitions bien plus élevées que le titre de Guerrilla Games. Asgard’s Wrath 2 sera disponible sur PCVR, Quest 2 et Quest 3 durant l’hiver 2023. La seconde grosse annonce, c’est celle d’Assassin’s Creeds Nexus, annoncé sur Meta Quest pour la fin de l’année ! Il ne manque plus qu’un trailer…

Outre le très gros morceau Asgard, qui a eu droit à deux séquences (un trailer de gameplay et un long passage en revue du jeu), la conférence a été dans l’ensemble sans grosses surprises. Pas de GTA VR (snif…), mais un trailer pour la version multijoueurs de l’excellent Demeo, un Silent Slayer : Vault of the Vampire assez cryptique (et peu emballant jusqu’ici), une nouvelle séquence jeu pour Ghostbusters : Rise of the Ghost Lord (qui s’annonce vraiment fun en multijoueurs), le shoot Underdogs (prometteur mais très classique à priori), le jeu d’aventure-puzzle Eye of the Temple (immédiatement disponible dans le Meta Score), l’impressionnant BulletStorm, le Arizona Sunshine 2 (déjà montré lors de la dernière conf Sony), le prometteur jeu d’aventure-action Stranger Things, et une cinématique CGI (scandale !) pour Attack on Titan VR, la version VR du mythique 7Guest, et un Samba de Amigo qui donnait bien envie de se trémousser. Pas mal tout de même, mais hormis Asgard’s Wrath 2 (qui a tout cassé), pas grand chose qui mérite qu’on se réveille la nuit.