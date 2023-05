Spider-Man : Across The Spider-Verse : un extrait complet du film avec Spidey et la Tache

Spider-Man : Across The Spider-Verse est visible en salles à partir d’aujourd’hui, et si l’on en croit la quasi totalité des critiques, c’est une immense baffe, principalement en terme de direction artistique (qui était déjà le gros point fort du premier opus, sublime visuellement parlant). Histoire de bien nous aguicher (c’est réussi), Sony Pictures a diffusé il ya quelques heures sur YouTube un extrait complet du film dans lequel on peut voir Spidey assister au cambriolage très bizarre de la tache. Il faut dire que le personnage de la tache a la particularité de pouvoir créer des minis trous de vers qui lui permettent de se téléporter instantanément d’un endroit à l’autre.



Mais le plus incroyable, c’est une nouvelle fois la réalisation générale, tant au niveau des choix de DA que de la mise en scène et du montage. C’est brillant de bout en bout, à chaque fois original, sans même parler de la virtuosité du style de l’animation. Si tout le film est de cet acabit (et il n’y a pas de raisons que ça ne soit pas le cas), le spectacle doit être en effet grandiose. Pour rappel, Spider-Man : Into The Spider-Verse, le premier film de la trilogie en cours, avait reçu l’oscar 2018 du meilleur film d’animation. Sa suite semble bien partie pour décrocher une nouvelle statuette.