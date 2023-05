Les Emirats Arabes Unis veulent poser un atterrisseur sur un astéroïde à l’horizon 2034

Les ambitions sont énormes pour un pays encore très « jeune » dans le secteur spatial : les Emirats Arabes Unis (EAU) projettent en effet de poser un atterrisseur sur un astéroïde à l’horizon 2034. Cet objectif a été initialement annoncé en 2021, mais cette fois, les scientifiques de l’EAU son en en mesure de présenter le projet plus en détail. On sait donc que la mission Emirates Mission to the Asteroid Belt démarrera officiellement en 2028, et qu’il s’agira à terme d’envoyer une sonde (MBR Explorer) à proximité de 7 astéroïdes, et surtout de poser un atterrisseur sur le 7ème. A noter que les astéroïdes ciblés font partie de la fameuse ceinture d’astéroïde située entre Mars et Jupiter.

Rendu 3D du MBR Explorer

Le premier astéroïde sera visité en 2030 et ce fabuleux voyage spatial se terminera en 2034 avec l’arrivée de l’atterrisseur sur l’objet spatial Justitia. Si le choix s’est porté sur Justicia, c’est aussi parce que les scientifiques soupçonnent l’astéroïde de posséder des molécules organiques à sa surface (pas des E.T, « juste » des molécules potentiellement impliquées dans la naissance du vivant). La sonde MBR Explorer sera particulièrement bien armée pour scruter Justicia (et les autres) sous toutes les coutures (géologiques) grâce à ses 4 instruments embarqués, soit une caméra à haute résolution, une caméra thermique à infrarouge, un spectromètre à longueur d’onde moyenne et un spectromètre infrarouge.

Pour rappel, en 2020, les EAU ont réussi à placer l’orbiteur hope en orbite autour de Mars, une première pour un pays arabe. Tous les espoirs sont donc permis pour le MBR Explorer et son petit atterrisseur embarqué…