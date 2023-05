Vinted fait l’impasse sur Paypal, et les utilisateurs râlent

Vinted, la populaire application/site de vente de vêtements et objets d’occasion, n’accepte plus désormais les achats via PayPal, une décision qui a été prise afin de lutter contre la multiplication des arnaques. Si l’intention est bonne le résultat l’est beaucoup moins, d’autant que PayPal avait pour lui un certain nombre d’avantages comme la possibilité de payer en trois ou quatre fois sans passer par un organisme de crédit (dont le taux est souvent prohibitif). Les utilisateurs ont été avertis de ce gros changement via l’app Vinted elle-même, une méthode de communication qui a été jugé cavalière par beaucoup (euphémisme). Vinted propose de payer via sa carte bancaire, Apple Pay ou IDEAL (un équivalent de PayPal mais uniquement disponible aux Pays-Bas).

Les réactions à cette mise à jour sont nombreuses, et la plupart sont assez négatives, des utilisateurs se plaignant notamment que le système de paiement intégré à Vinted ne protège pas suffisamment contre les abus… alors même que ce système a justement été mis en place pour éviter ces dérapages. PayPal permettrait un remboursement quasi automatique en cas de litige, et le plus souvent sans demander une liasse de preuves.