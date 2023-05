YouTube annonce mettre un terme aux stories

YouTube annonce que le 26 juin 2023 marquera la fin pour les stories. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet de créer de courtes vidéos éphémères.

Les stories (qui s’appelaient Reels au départ) ont fait leurs débuts en 2017 sur YouTube et étaient accessibles aux utilisateurs ayant plus de 10 000 abonnés. À l’instar d’Instagram (qui, à son tour, a repris le concept de Snapchat), les stories sur YouTube disparaissaient après une durée déterminée ; les créateurs peuvent utiliser la fonctionnalité pour publier des mises à jour ou du contenu en coulisses afin de promouvoir leur chaîne. L’accès est limité, peu de créateurs semblent publier régulièrement ces courtes vidéos et la fonctionnalité ne bénéficie pas d’une grande promotion, même de la part de YouTube.

« À partir du 26/6/2023, l’option de création d’une nouvelle story sur YouTube ne sera plus disponible. Les stories déjà en ligne à cette date expireront 7 jours après avoir été partagées », indique la plateforme.

Désormais, YouTube souhaite que les créateurs de contenus se focalisent sur la section communauté qui permet de poster des photos et du texte (de manière éphémère ou définitive), ainsi que les Shorts, à savoir de courtes vidéos à la verticale, un système qui est une copie de TikTok. En février, YouTube a commencé à partager les recettes publicitaires des Shorts avec les créateurs dans le cadre d’un plan de monétisation remanié.