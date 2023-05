Dicefolk – Du roguelite, des bestioles et des dés

Après la célèbre série des Hard West, l’ovni John Wick Hex et le génialissime Monster Train, l’éditeur Good Shepherd Entertainment vient d’annoncer sa prochaine sortie : Dicefolk. Développé par Leap Studios et Tiny Ghoul, le titre mêle roguelite, jeu de dés et capture de monstres, le tout dans un univers cartoon très coloré aux animations mignonnes et détaillées à souhait.

Dicefolk nous propose ainsi d’incarner des… Dicefolks. Ce peuple, maîtrisant une certaine forme de magie, peut grâce à des grimoires créer des chimères. Chimères que l’on contrôle via des artefacts prenant la forme de dés. Et bien entendu, nous allons utiliser ce pouvoir pour rétablir l’harmonie et la paix dans ce monde fantastique où les conflits font rage. Côté gameplay, le jeu propose des concepts sur le papier simples mais prenants, que l’on peut apercevoir dans un trailer publié pour l’occasion :

Attrapez-les tous : On nous promet une bonne variété de chimères, chacune avec ses propres statistiques, caractéristiques et pouvoirs. Au fur et à mesure des runs, il faudra donc tester et trouver les meilleures combinaisons de bestioles !

Roguelite gonna roguelite : Côté rejouabilité, le titre propose une progression classique du genre. Run après run, on devrait pouvoir débloquer non seulement des nouvelles zones, mais aussi des chimères et autres talismans qui devraient permettre une bonne dose de fraîcheur à chaque nouvelle partie.

Côté rejouabilité, le titre propose une progression classique du genre. Run après run, on devrait pouvoir débloquer non seulement des nouvelles zones, mais aussi des chimères et autres talismans qui devraient permettre une bonne dose de fraîcheur à chaque nouvelle partie. Un gameplay simple mais tactique : L’aspect le plus intéressant du titre est sans doute sa façon de gérer les combats. On lance un pool de dé déterminé au début de chaque tour. On résout ensuite chaque dé, dans l’ordre souhaité. Mais ce n’est pas tout ! Nous contrôlons en effet également les dés adverses, choisissant ainsi l’ordre dans lequel les créatures d’en face effectuent leurs actions. Une bonne solution tactique pour adapter sa stratégie au fil de l’eau !

Le studio n’a pas encore annoncé de date de sortie. Vous pouvez cependant d’ores et déjà ajouter le jeu à votre wishlist Steam. Et pour plus d’informations sur Dicefolk, tout se passe sur les réseaux (Twitter, YouTube) de l’éditeur.