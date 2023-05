Barbie (le film) : quand la poupée blonde arrive dans le vrai monde (trailer)

« Si vous détestez Barbie, ce film est fait pour vous ». Ce n’est pas nous qui le disons mais l’accroche finale du troisième trailer du film Barbie, et cette fois, la belle poupée blonde (notez le double sens) et son Ken tout aussi blond se retrouvent dans le vrai monde. Autant dire que lorsque les codes gentillets (et un poil niais) de l’univers Barbie rencontrent la dureté cynique du monde moderne à la sauce 2023, cela fait forcément quelques étincelles. Ainsi, Barbie réagit violemment et sans état d’âme à une main aux fesses (cool !), sachant que la myriade de Ken (s) du monde de Barbie sont VRAIMENT des types gentils et polis qui ne pensent jamais à la gaudriole (ok, ça aussi c’est niais).



Bref, le film de Greta Gerwig s’annonce de plus en plus comme la grosse bouffée d’air frais de cette année 2023, Mattel est courageux d’accepter cette version, Margot Robbie et Ryan Gosling semblent impeccables dans leurs ensembles roses, et le pitch du film a en effet de quoi donner envie de se rendre dans la salle la plus proche… même si l’on a toujours détesté cette poupée un peu trop blonde pour être honnête. Le film Barbie sera visible en salles à partir du 20 juillet prochain.