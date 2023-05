Cyberattaque chinoise : la Chine accuse les États-Unis et ses alliés de « désinformation »

Il y a quelques heures, les États-Unis et Microsoft ont annoncé que le groupe de hackers chinois Volt Typhoon avait attaqué des infrastructures américaines importantes. Selon la Chine, il s’agit d’une « campagne de désinformation ».

« Il s’agit d’un rapport qui présente de graves lacunes et qui est extrêmement peu professionnel », a déclaré au cours d’une conférence de presse Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. « Il est clair qu’il s’agit d’une campagne de désinformation collective des pays de la coalition Five Eyes, lancée par les États-Unis à des fins géopolitiques », a-t-elle poursuivi.

L’alliance Five Eyes est un réseau de collaboration dans le renseignement qui comprend l’Australie, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande — soit des pays qui ont pour la plupart des différends avec la Chine, à des degrés divers.

« Comme chacun le sait, l’alliance Five Eyes est la plus grande organisation de renseignement du monde et l’Agence nationale (américaine) de sécurité (NSA) est la plus grande organisation de piratage informatique du monde », a dit Mao Ning. « Le fait qu’ils s’associent pour publier un tel rapport de désinformation est en soi ironique ».

La NSA, souvent dénoncée par la Chine, a été rendue célèbre par un de ses anciens informaticiens, Edward Snowden, qui avait révélé l’existence d’un système américain de surveillance mondiale des communications et en particulier d’Internet.