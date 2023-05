Ce 25 mai, c’est le Geek Pride Day !

Vous êtes fier d’être geek ? C’est aujourd’hui qu’il faut le montrer, car ce 25 mai est le Geek Pride Day, une journée évènement créée en 2006 par des geeks espagnols en mal de reconnaissance. Incidemment et pour faire bonne mesure, le 25 mai 1977 est aussi la date de sortie du premier film Star Wars ! Ce que l’on appelle communément la « geek culture » est née à la fin des années 70 et s’est développée fortement durant les années 80 grâce à l’essor de deux phénomènes culturels populaires : le blockbuster au cinéma et la naissance du jeu vidéo passé des salles d’arcade au foyer de Mr tout le monde.

Pour autant, et malgré le succès des films Star Wars, le culte du JDR papier Donjons & Dragons ou bien encore les ventes massives d’Atari ST et d’Amiga 500, la geek culture a longtemps été considérée comme l’apanage d’une jeunesse pas assez éduquée à la grande culture classique, un snobisme que l’on retrouve encore dans le jugement de certains critiques/sachants sur les éléments de cette culture populaire et décalée à la fois.

Mélange de culture pop, de S.F, de pixels et d’inspirations littéraires (Le Seigneur des anneaux, Dune, etc.), la culture geek reste aujourd’hui un attelage hétéroclite qui va de l’anime au cosplay en passant par le film de genre, le jeu vidéo ou la collection de figurines. Et généralement, le vrai geek ne se limite pas à une seule de ces passions : après tout, personne n’oserait se dire cinéphile en étant seulement amateur de films Marvel. La monomanie est probablement l’antithèse du geek. Et vous cher lecteur, vous définissez vous comme un vrai geek ? Et si oui, quelles sont donc les passions qui animent votre petit coeur de geek ? Go dans les commentaire !