DeXBook : Samsung travaillerait toujours sur un Chromebook compatible DeX

C’est une rumeur récurrente : Samsung travaillerait sur un portable Chromebook qui s’appuierait aussi sur l’interface DeX, ce qui signifie qu’il serait nécessaire d’appairer son Galaxy au « DeXBook » (nom de code interne). Dalle FULL HD de 14 pouces, poids en dessous du kilo, batterie 10 000 mAh pour une autonomie record, le DeXBook aurait des arguments à faire valoir auprès des étudiants et plus globalement de tous ceux qui n’ont pas besoin d’un ordinateur ultra puissant.

[Exclusive]

Samsung is considering about integrating Dex with Chrome OS, possibly through DexBook(codename). DexBook could feature 7/5nm Exynos chipsets and may be announced alongside a Galaxy Book with a dedicated Exynos chip for WOA (Windows on ARM). pic.twitter.com/XBP37dQOCJ

