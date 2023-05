L’épave du Titanic a été scannée en 3D avec une extrême précision

Magellan Ltd, une société de cartographie en haute mer, et la boite de prod Atlantic Productions ont terminé il y a quelques mois leur grand projet de scan 3D intégral de l’épave du Titanic. Il aura fallu pas moins de 6 semaines pour récupérer les données nécessaires, et encore quelques semaines de plus pour présenter les résultats de ces travaux dans une vidéo spectaculaire !

Deux mini-submersibles baptisés Roméo et Juliette avaient été envoyée par 3800 mètres de fond afin de cartographier en 3D le moindre cm de l’épave ainsi que l’immense champ de débris qui entoure les deux parties du navire et qui s’étend sur plusieurs km2 ! Au final, seize téraoctets de données ont été récoltés, ainsi que plus de 715 000 photos et de séquences vidéo en 4K.

Le clone 3D de l’épave est saisissant de précision, une précision qui sera aussi très utile aux historiens et aux scientifiques pour reconstituer encore plus précisément le déroulement des faits tragiques survenus dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Ce scan 3D du Titanic est d’autant plus important que l’océan ronge l’épave de plus en plus rapidement et qu’il ne restera plus grand chose de cette dernière à l’horizon 2030. Pour rappel, l’épave du Titanic avait été retrouvée en 1985 par l’équipe de Jean-Louis Michel et Robert Ballard.