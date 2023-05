The Expanse: A Telltale Series : une date de sortie pour le jeu épisodique adapté de la série de S.F

The Expanse: A Telltale Series signera le grand retour de Telltale à ses premiers amours, soit le jeu d’aventure narratif et épisodique, à l’instar des franchises The Walking Dead ou The Wolf Among Us (le meilleure Telltale à ce jour, et de loin). Cette fois donc, le jeu d’aventure par épisodes sera un préquelle de la très populaire série de SF The Expanse. Le joueur dirigera les pas de Camina Drummer, qui sera doublée dans le jeu par Cara Gee, soit l’actrice qui interprète le personnage dans la série ! Le premier trailer diffusé il y a déjà plusieurs mois nous permettait de constater que Telltale avait enfin délaissé son moteur graphique « maison » pour l’Unreal Engine, et les résultats au plan visuel sont franchement au dessus de nos attentes.



Le premier jeu-épisode de The Expanse: A Telltale Series sera disponible sur l’Epic Games Store, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox le 27 juillet prochain. Les quatres épisodes suivants seront diffusés toutes les deux semaines. A noter que les joueurs qui auront précommandé le jeu à partir du 1er juin pourront savourer ce premier épisode dès le 26 juillet, un petit bonus dont est malheureusement exclue la plateforme Xbox.