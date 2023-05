The Creator : le jour où les IA nous feront la guerre (bande-annonce)

Après Rogue One: : A Star Wars Story (au passage l’un des meilleurs films Star Wars post-première trilogie), le réalisateur américain Gareth Edwards replonge dans les univers de S.F avec The Creator, un film d’anticipation qui nous raconte la guerre impitoyable entre les êtres humains et des robots dopés à l’intelligence artificielle. L’ex agent des forces spéciales Joshua (John-David Washington) a pour mission de tuer le Créateur, le concepteur de ces IA super sophistiquées, qui aurait aussi développé une arme mystérieuse capable de mettre un terme à l’humanité toute entière. Le synopsis nous précise que « Joshua et son équipe d’agents d’élite voyagent à travers les lignes ennemies, dans le cœur sombre du territoire occupé par l’IA… uniquement pour découvrir que l’arme de fin du monde qu’il a été chargé de détruire est une IA sous la forme d’un jeune enfant. »



Un scénario vraiment intéressant donc, et un premier trailer plutôt emballant à vrai dire. Outre John David Washington (vu aussi dans le Tenet de Nolan), le casting du film réunit Gemma Chan, Allison Janney, Sturgill Simpson, Ken Watanabe, ainsi que Madeleine Yuna Voyles. Le scénario de The Creator a été co-écrit par Chris Weitz avec Gareth Edwards et la production est assurée par Gareth Edwards (encore !), Kiri Hart, Jim Spencer, Arnon Milchan… et la 20th Century Studios. The Creator sortira aux Etats-Unis le 29 septembre prochain, et probablement aux alentours de la même date en France.