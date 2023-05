L’US Space Force veut ranimer le télescope spatial Spitzer

L‘US Space Force s’est trouvée une mission à sa hauteur : ranimer le télescope spatial Spitzer de la NASA. Ce télescope avait été éteint en 2020 après 17 ans de bons et loyaux services, mais voilà que l’US Space Force ne serait pas contre l’idée de le remettre en fonction. La force spatiale américaine a donc commandé à la startup Rhea Space Activity une étude concernant la faisabilité et la préparation d’un tel projet, et le moins que l’on puisse dire est que le succès est loin d’être garanti. Spitzer se trouve en effet à une distance équivalente à deux fois la distance Terre – Soleil, ce qui rend cette mission de réanimation particulièrement complexe, peut-être même la plus complexe jamais réalisée par l’homme.

On comprend mieux dès lors pourquoi l’US Space Force n’a pas hésité à débourser près de 250 000 dollars pour payer l’étude de Rhea Space Activity. La mission Spitzer Resurrector pourrait être lancée dès 2026… si tout les feux se mettent au vert dans l’intervalle. Un « robot » sera alors envoyé dans l’espace pour aller à la rencontre du télescope spatial et le remettre d’aplomb, puis ce même robot restera dans les parages de Spitzer pour servir de relais de communication avec la Terre. A noter toutefois que Rhea Space Activity ne travaillera pas seul et a déjà constitué la dream team de la mission Spitzer Resurrector, soit les grosses têtes pensantes du Smithsonian Astrophysical Observatory, de la Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, de la Blue Sun Enterprises et de Lockheed Martin. Tout de même…

Mais au fait, pourquoi « réanimer » Spitzer me direz-vous ? Tout simplement parce que Spitzer, qui observe dans la gamme des infrarouges, opère aussi dans des longueurs d’onde différentes de celles de James Webb et n’observe pas le ciel profond à partir de la même position que « le télescope spatial le plus puissant du monde », ce qui lui confère un intérêt scientifique plus que certain.