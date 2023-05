Résultats : Ubisoft annonce de lourdes pertes pour son Q1 2023

Rien ne va plus chez Ubisoft, qui a annoncé il y a quelques heures les plus mauvais résultats de son histoire. Ubi affiche ainsi pour son Q1 2023 un CA en baisse de 15%, à 1,8 milliards d’euros (contre 2,1 milliards l’an dernier), mais la gifle la plus violente, ce sont des pertes opérationnelles de près de 600 millions d’euros (585,5 millions exactement) et des pertes nettes de 494,7 millions d’euros ! Du jamais vu pour l’éditeur français, et surtout du très inquiétant puisque ces pertes sont équivalentes à plusieurs trimestres de profits cumulés. Lors du Q1 2022, Ubisoft alignait ainsi des bénéfices de 79,5 millions d’euros, ce qui n’était déjà pas un résultat fantastique.

Afin de redresser la barre, Ubisoft confirme un plan de réduction des coûts de 200 millions d’euros, qui viendra se rajouter aux 700 postes déjà supprimés. L’éditeur compte aussi pousser à fond sa franchise Assassin’s Creed (au risque de l’indigestion ?). Les effectifs en charge de la franchise (soit 2000 développeurs graphistes et concepteurs tout de même) vont encore gonfler de 40% les prochaines années, de lourds investissements motivés par le succès d’Assassin’s Creed Valhalla qui « compte, depuis son lancement, un nombre de joueurs supérieur de 44% à celui d’Assassin’s Creed Origins et de 19% à celui d’Assassin’s Creed Odyssey sur une période comparable. »

Ubisoft va aussi beaucoup miser sur le free-to-play (aie…) et pousser le curseur sur les prochaines grosses sorties à venir (Assassin’s Creed Mirage, Avatar : Frontiers of Pandora, The Crew Motorfest, Skull and Bones), l’objectif étant de renouer avec les profits à l’horizon mars 2024