La Ripulse : un inventeur français met au point un véritable Hoverboard à répulsion magnétique

Il s’appelle Damien Dolata, et cet inventeur français (qui nous vient précisément de Carry le Rouet) a mis au point l’un des très rares véritables Hoverboard fonctionnant à l’aide d’un dispositif de répulsion magnétique ! A l’instar des génies de la Silicon Valley, notre « Géotrouvetou » hexagonal a conçu cet appareil tout seul, dans son garage ! La « Ripulse » de Damien est équipée d’un moteur magnéto rotatif et pourrait même fonctionner sur différents types de surface, à l’inverse des autres prototypes du même genre qui ont déjà été développés en Europe (et ailleurs) et qui nécessitent tous la mise en place de terrains adaptés.

Le Hoverboard La Ripulse peut soulever une charge d’une vingtaine de kilos, mais il faudra encore un peu d’huile de coude pour passer de cette version proto à un modèle commercial capable de supporter le poids d’un adulte (si tant set que cela soit l’objectif de notre inventeur…). A noter que la vidéo de présentation de l’appareil dévoile aussi les coulisses de la fabrication de l’engin, des tous premiers prototypes à la version futuriste actuelle. Fascinant !