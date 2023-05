L’US Navy améliore les capacités cognitives des otaries et des dauphins avec des jeux vidéo !

La marine américaine a récemment mis en place un étrange dispositif technique afin de stimuler puis d’améliorer les capacités cognitives des otaries et des dauphins ! L’appareillage est constitué d’un écran protégé de l’eau par une surface en verre – ou d’un écran directement projeté dans l’eau pour les dauphins-, et d’une sorte de manette à quatre gros boutons étanches sur lesquels le museau de l’otarie ou le rostre du dauphin peuvent appuyer. Ces boutons permettent de contrôler à l’écran les mouvements d’un bloc de pixels de façon à ce que ce dernier s’échappe d’un labyrinthe ou atteigne un autre bloc en mouvement rapide. L’otarie prénommée Spike a été la première à réussir ce jeu cognitif.



Les motivations réelles de ces expériences restent encore assez obscures (l’US Navy songerait-elle à enrôler les mammifères marins, comme elle l’avait fait durant la seconde guerre mondiale ?), mais les résultats seraient déjà probants, au point que 750 sessions de jeu ont été organisées avec des otaries et des dauphins. Durant les premières sessions les animaux participaient aux jeux afin d’obtenir leur récompense en poissons frais, mais le temps passant, otaries et dauphins ont commencé à utiliser le dispositif pour leur propre amusement. Ces jeux cognitifs amélioreraient positivement l’humeur des animaux marins, et à terme pourraient significativement augmenter leur espérance de vie.