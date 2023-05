Fast and Furious : Dwayne Johnson de retour dans la franchise ?

Le très « bankable » Dwayne Johnson avait pourtant juté qu’il ne reviendrait jamais dans la franchise, officiellement pour une question de calendrier et d’usure, officieusement pour l’inimitié persistante entre « The Rock » et Vin Diesel. Le message de rupture de Johnson en 2021 laissait même comprendre qu’un point de non retour était atteint : « J’ai lui ait dit directement que je ne reviendrais pas dans la franchise » avait alors déclaré l’acteur. « J’ai été ferme, mais cordial dans mes propos et j’ai dit que je soutiendrais toujours les acteurs et que j’encouragerais toujours le succès de la franchise, mais qu’il n’y avait aucune chance que je revienne. Le récent message public de Vin est un exemple de sa manipulation. Je n’ai pas aimé qu’il évoque ses enfants dans son message, ainsi que la mort de Paul Walker. Laissez-les en dehors de ça. Nous en avions parlé il y a plusieurs mois et nous étions parvenus à un accord clair ».

Oui mais voilà, une scène post générique de Fast X – le dernier opus en date de la franchise dont la date de sortie est fixée au 19 mai prochain – laisserait entrevoir la possibilité d’un retour, et le site The Wrap affirme aujourd’hui que Dwayne Johnson sera bien au casting du film, qui devrait être aussi l’avant dernier de la franchise ! Est-ce à dire que Johnson et Diesel se sont réconciliés autour d’un bon Mojito ? L’avenir nous le dira…